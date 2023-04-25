Усі 27 послів ЄС у спільній заяві засудили війну РФ в Україні й закликали Росію вивести свої війська

Заяву озвучив представник ЄС в ООН Улоф Скуг.

«Організовуючи ці дебати у Радбезі, Росія намагається показати себе захисником Статуту ООН і багатосторонності. Ніщо не може бути дальшим від істини. Це цинічно. Ми всі знаємо, що поки Росія руйнує, ми будуємо. Поки вони порушують, ми захищаємо. Статут ООН, Генеральна Асамблея ООН, Міжнародний суд, Міжнародний кримінальний суд – куди не глянь, Росія все зневажила», — йдеться у повідомленні.

Посли ЄС повторили вимогу до Росії про виведення військ з території України.

«Якщо Росія дбає про ефективну багатосторонність, це перший спосіб довести це», — наголосили дипломати.

Скуг зазначив, що міжнародне товариство має залишатися і надалі працювати над тим, аби Росія понесла відповідальність за скоєні злочини. Він також нагадав, що наслідки агресії проти України відчутні у всьому світі.

«Український народ заплатив найдорожчу ціну, але згубні наслідки російської агресії відчуваються в усьому світі. У тісному діалозі з нашими партнерами, ЄС активізувався для подолання глобальних наслідків російської війни. Я хочу підкреслити, що всі зусилля на підтримку України були зроблені на додаток, а не замість наших глобальних зобов’язань», — наголосив дипломат.

Скуг заявив, що Росія «неправильно тлумачить дотримання порядку згідно з правилами», оскільки це означає повагу до міжнародного права та Статуту ООН і забезпечення того, щоб ці правила застосовувалися до всіх.