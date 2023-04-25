У Зеленського розкритикували західні ЗМІ, які повідомили про «ювілейні удари» по Росії

В Офісі президента України розкритикували публікацію у західних ЗМІ інформації про підготовку Україною ударів по російській території в річницю повномасштабного вторгнення 24 лютого — радник керівника офісу президента Михайло Подоляк

«Так-от, подібні публікації (в The Washington Post – ред.) з обовʼязковим посиланням на «анонімні джерела» виконують лише одну катастрофічну функцію: формують суспільну думку в західних столицях, ніби Україна є нерозумною, інфантильною та імпульсивною країною, якій дорослим людям небезпечно довіряти серйозну зброю. Свідомо чи несвідомо це робиться – інше питання».

Подоляк додав, що насправді ж Україна підходить до війни із «залізною математичною логікою».

«Нам потрібні далекобійні ракети для знищення російської логістики на окупованих територіях та різні види авіації для захисту неба і знищення російських фортифікаційних споруд. Це є головними складовими успішних контрнаступальних операцій та мінімізації втрат», — додав він.