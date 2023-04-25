У Пакистані вибухнув склад з боєприпасами: 13 загиблих та півсотні поранених

Про це повідомляє Reuters.

Поліція країни повідомляє про два вибухи на складах, крім загиблих ще 50 людей отримали поранення різного ступеню тяжкості. Правоохоронці схиляються до версії, що боєприпаси загорілись через коротке замикання в електромережі.

«У нас немає доказів про зовнішнє втручання. Але ми залишаємо всі версії відкритими», — зазначили там.

Зазначається, що більшість загиблих — поліцейські, що працювали на складах, також загинула жінка з дитиною, що проходили повз. Деякі поранені знаходяться в лікарні в критичному стані.