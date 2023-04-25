Телеканал Fox News уволил скандального ведущего Такера Карлсона

Медиакорпорация Fox News Media и Такер Карлсон, который в течение многих лет являлся самым высокорейтинговым ведущим на консервативном телеканале Fox News, пришли к соглашению о прекращении совместной работы. Это произошло менее чем через неделю после того, как телеканал и владеющая им компания Fox Corp урегулировали в досудебном порядке иск о клевете с производителем терминалов для голосования Dominion Voting Systems, согласившись выплатить рекордную сумму — 787,5 миллиона долларов.

Ожидалось, что Карлсон станет ключевым свидетелем в судебном процессе, посвященном ложным утверждениям ведущих Fox News о том, что президентские выборы 2020 года были сфальсифицированы в пользу Джо Байдена.

Информации о дальнейших шагах Карлсона пока нет. Выходившее в прайм-тайм шоу «Такер Карлсон сегодня вечером» было самой рейтинговой программой на новостных кабельных каналах среди телезрителей в ключевой возрастной группе от 25 до 54 лет. В среднем программу Карлсона смотрели более 3 млн зрителей Fox News — самого популярного новостного кабельного канала среди американских консерваторов и ультраправых сторонников Дональда Трампа.

«Мы благодарим его за работу на канале в качестве ведущего, а до этого — в качестве политического обозревателя», — говорится в заявлении Fox News.

Акции Fox резко упали сразу после сообщения об уходе Карлсона, однако вскоре несколько восстановились, и в ходе сегодняшних торгов итоговые потери составили 2,8%.

Мировое соглашение с Dominion предотвратило длительное судебное разбирательство, в фокусе которого оказались бы контент и операции Fox News. Но телекомпании по-прежнему предстоит разбираться с другими судебными тяжбами, в том числе с иском на 2,7 миллиарда долларов от компании SmartMatic, занимающейся технологиями голосования, и иском, поданным бывшим продюсером Эбби Гроссберг, которая заявила, что Fox News принуждал ее к даче показаний по делу Dominion.

Гроссберг, которая была главой бухгалтерии Карлсона, в прошлом месяце обвинила корпоративных юристов в давлении. По ее словам, адвокаты настаивали на том, чтобы она дала вводящие в заблуждение показания. Она также обвинила Fox News в «сексизме и женоненавистничестве». Гроссберг уволили с телеканала, объяснив это тем, что ее судебные иски были «пронизаны ложными обвинениями против Fox и наших сотрудников».

В Dominion утверждали, что заявления, сделанные на шоу Карлсона после выборов 2020 года, были клеветническими. В компании заявили, что текстовые сообщения, которыми Карлсон обменивался со своими сотрудниками, доказывают их осведомленность о ложности обвинений в адрес машин, производимых Dominion. Гости Карлсона в прямом эфире утверждали, что машины Dominion использовались для манипулирования результатов президентских выборов в пользу Байдена.

Документы по иску Dominion включали переписку между сотрудниками Fox News, в которой Карлсон и другие ведущие обсуждали опасения по поводу репутации телеканала и ставили под сомнение правдоподобность заявлений Трампа о фальсификации выборов.

Однако в первые недели после того, как Байден был объявлен победителем выборов 2020 года, конкурирующие с Fox News более консервативные и мелкие телеканалы, такие как Newsmax, увеличили свою аудиторию, недовольную позицией Fox. Dominion утверждал, что сотрудники Fox, начиная от Карлсона и членов редакции и заканчивая советом директоров, знали, что заявления о Dominion были ложными, но продолжали транслировать их, чтобы не потерять больше зрителей.

В ходе разбирательства была опубликована переписка Такера Карлсона с коллегами, где ведущий заявил, что он не может дождаться момента, когда будет можно «игнорировать Трампа большую часть вечеров», добавив: «Я ненавижу его [Трампа] всем сердцем».

Впрочем, судя по всему, этот факт не испортил отношения Карлсона с экс-президентом. 11 апреля Трамп дал Карлсону дружеское интервью — первое после того, как бывшему главе государства предъявили уголовные обвинения в Нью-Йорке.

Несмотря на критику в адрес Карлсона, Fox News ранее поддерживал его любой ценой, поскольку его шоу всегда порождало полемику, что привлекало внимание других средств массовой информации, зрителей и доходы от рекламы.

Как пишет агенство AFP, Карлсон живет далеко от центров принятия решений в США — ведущий переехал в отдаленный сельскохозяйственный район в северо-восточном штате Мэн, откуда он иногда транслировал свои шоу.

Слухи о возможных политических амбициях и даже желании баллотироваться на пост президента Карлсон всегда опровергал, утверждая: «Я веду ток-шоу. Мне это нравится».

В заявлении телеканала Fox News говорится, что последняя программа Карлсона вышла в эфир 21 апреля. Начиная с понедельника в 20:00 в эфир будет выходить программа Fox News Tonight — промежуточное шоу, которое будут вести по очереди несколько ведущих.

После объявления об уходе Карлсона с Fox News представитель Трампа написал в твиттере: «Fox News — контролируемая оппозиция».

Карлсон пришел на Fox News в 2009 году в качестве политического комментатора. В 2012 году он стал соведущим шоу Fox & Friends Weekend, а в 2016 году начал вести свое шоу в прайм-тайм по будним дням. В 2021 году Fox заключила многолетнее соглашении с Карлсоном о производстве нового контента для потокового сервиса Fox Nation.

До этого Карлсон с 2005 по 2008 годы был ведущим MSNBC, а также появлялся в эфире CNN в начале карьеры.

Одновременно с уходом Карлсона, стало известно о том, что телеканал CNN уволил одного из своих самых популярных ведущих, Дона Лемона. Ведущий написал об этом в твиттере, добавив, что он был «ошеломлен» этим решением и что его не проинформировали напрямую о предстоящем увольнении.

В заявлении CNN говорится о том, что телеканал принял решение расстаться с Лемоном. В телекомпании добавили, что ведущему предоставили возможность встретиться с руководством телеканала, но вместо этого он опубликовал заявление в твиттере. Слова Лемона в CNN охарактеризовали как «неточные».

Причина увольнения Лемона, который пришел на CNN в 2006 году, неизвестна. Особую известность он получил благодаря комментариям по поводу бывшего президента Дональда Трампа, которого он не раз назвал его «расистом».

Трамп приветствовал уход Лемона из CNN, написав в своей соцсети Truth Social: «У меня только один вопрос: почему это заняло у них так много времени?».

Чуть ранее Лемон подвергся резкой критике за комментарии, сделанные им в эфире во время дискуссии по поводу заявления Никки Хейли – экс-губернатора Южной Каролины и постпреда США при ООН в администрации Трампа, которая заявила о планах баллотироваться в качестве кандидата от республиканцев на пост президента в 2024 году. Хейли сказала, что все люди старше 75 лет, желающие возглавить Белый дом, должны пройти тест на умственные способности.

В ответ на это Лемон заявил, что сама Хейли не находится в расцвете сил, добавив, что расцвет способностей у женщин происходит в возрасте «20, 30 или, может быть, 40 лет». Позже он извинился за сексистские комментарии.

Никки Хейли написала сегодня в твиттере, что увольнение Лемона стало «великим днем для женщин во всем мире».