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США направили в Україну хакерів, які допомагають боротися з російськими кібернападами

хакери

Про це з посланням на заяву генерал-майора армії США Вільяма Хартмана повідомляє Reuters.

«Збройні сили США Cyber National Mission Force (CNMF) направили 43 фахівці в Україну, які борються з російськими кібернападами під час війни. Це групи захисту і вони полюють на спільних супротивників», — заявив Хартман.

Він розповів, що за останні три роки CNMF провели 47 оборонних кібероперацій у 20 країнах.

Також Хартман додав, що фахівці CNMF відомі тим, що запобігли потенційним нападам на три федеральні агентства США.

25 апреля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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