SpaceX запустить ракету із 46 супутниками Starlink на орбіту У вівторок, 25 квітня, компанія SpaceX запустить Falcon 9 із 46 супутниками Starlink на орбіту Про це інформують на сайті компанії. О 16:30 за Києвом SpaceX запустить ракетоносій із 46 супутниками Starlink на низьку навколоземну орбіту. Пуск відбудеться з космічного стартового комплексу 4 East (SLC-4E) на базі космічних сил Ванденберг в Каліфорнії. Після відділення перший ступінь Falcon 9 приземлиться на безпілотник розміщений у Тихому океані. Ракета-носій першого ступеня, що підтримує цю місію, раніше запускала Crew-1, Crew-2, SXM-8, CRS-23, IXPE, Transporter-4, Transporter-5, Globalstar FM15, ISI EROS C-3 і три місії Starlink. Трансляція розпочнеться приблизно за п'ять хвилин до старту.