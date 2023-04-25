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Шольц запросив прем’єра Китаю до Німеччини, аби послабити напруженість між ЄС та Пекіном, — Bloomberg

Олаф Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц запросив прем’єр-міністра Китаю Лі Цяна до Берліна, аби зменшити напруженість між Євросоюзом та Пекіном

Про це повідомляє Bloomberg.

За інформацією агенції, Шольц прагне зустрітися з прем’єром КНР через спалах напруженості. Переговори відбудуться 20 червня у Берліні в момент, коли Європа намагається визначитися зі своєю політикою щодо Китаю.

За словами джерел Bloomberg, знайомих із планами, Шольц прагне залучити Пекін як ключового партнера в таких викликах, як мир і зміна клімату та водночас встановити червоні лінії для будь-яких змін статус-кво на Тайвані.

«Хоча Німеччина розглядає Пекін як супротивника в певних аспектах, Шольц виступає проти відмежування від Китаю, важливого торговельного партнера та вирішального пункту призначення для німецького експорту», — пише Bloomberg.

25 апреля, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости

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