Росіяни вдарили по музею у Куп’янську на Харківщині: є загибла та 10 поранених

Про це поінформував голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок російського удару ракетою С-300 по самому центру Куп’янська 10 цивільних людей отримали поранення. Троє з них госпіталізовані, 7 – мають легкі ушкодження та отримали допомогу на місці, 2 людей залишаються під завалами.

«Всі підрозділи ДСНС та медики екстреної медичної служби працюють на місці, щоб якнайшвидше розібрати завали та допомогти людям. Імовірність нових ракетних ударів по м. Харкову та населених пунктах області залишається досить високою. Не ігноруйте сигнали тривоги та перебувайте в укриттях», — зазначив він.

Президент України Володимир Зеленський також відреагував на обстріл міста.

«Купʼянськ, центр міста, краєзнавчий музей. Країна-терорист робить усе, щоб знищити нас повністю: нашу історію, нашу культуру, наших людей, абсолютно варварськими методами вбиваючи українців. Не маємо права про це забувати ні на секунду. Маємо й будемо відповідати!», — написав він.

Президент уточнив, що відомо про загиблу працівницю музею та десятьох поранених: «Вічна памʼять загиблій і співчуття рідним. А відповідальність усіх винних у цих воєнних злочинах точно буде, і буде безжальною».

О 09:25 25 квітня Синєгубов поінформував, що ворог завдав удару по центру м. Куп’янськ. На ту годину було відомо, що 5 цивільних отримали поранення, ще щонайменше двоє людей перебували під завалами.

Керівник ОПУ Андрій Єрмак зазначав, що росіяни били з С-300.