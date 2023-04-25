У Пакистані вибухнув склад з боєприпасами: 13 загиблих та півсотні поранених Гутерриш подверг критике развязанную Россией войну против Украины » Росія за добу війни втратила 690 військових Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні в Україні 187 770 військових, 3688 танків та 2437 безпілотників Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Від 24 лютого 2022 року до 25 квітня 2023 року РФ втратила в Україні: особовий склад ‒ близько 187770 (+690) осіб ліквідовано

танки ‒ 3688 (+5)

бойові броньовані машини ‒ 7151 (+12)

артилерійські системи – 2863 (+14)

РСЗВ – 539 (+0) од.

засоби ППО ‒ 291 (+2)

літаки – 308 (+0)

гелікоптери – 294 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2437 (+24)

крилаті ракети ‒ 911 (+0)

кораблі /катери ‒ 18 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 5784 (+31)

спеціальна техніка ‒ 345 (+6) Остаточні дані уточнюються.