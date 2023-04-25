 
«  
  »

Росія за добу війни втратила 690 військових

втрати РФ

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Від 24 лютого 2022 року до 25 квітня 2023 року РФ втратила в Україні:

  • особовий склад ‒ близько 187770 (+690) осіб ліквідовано
  • танки ‒ 3688 (+5)
  • бойові броньовані машини ‒ 7151 (+12)
  • артилерійські системи – 2863 (+14)
  • РСЗВ – 539 (+0) од.
  • засоби ППО ‒ 291 (+2)
  • літаки – 308 (+0)
  • гелікоптери – 294 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2437 (+24)
  • крилаті ракети ‒ 911 (+0)
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 5784 (+31)
  • спеціальна техніка ‒ 345 (+6)

Остаточні дані уточнюються.

25 апреля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  