Росія за добу війни втратила 690 військових

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Від 24 лютого 2022 року до 25 квітня 2023 року РФ втратила в Україні:
- особовий склад ‒ близько 187770 (+690) осіб ліквідовано
- танки ‒ 3688 (+5)
- бойові броньовані машини ‒ 7151 (+12)
- артилерійські системи – 2863 (+14)
- РСЗВ – 539 (+0) од.
- засоби ППО ‒ 291 (+2)
- літаки – 308 (+0)
- гелікоптери – 294 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2437 (+24)
- крилаті ракети ‒ 911 (+0)
- кораблі /катери ‒ 18 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 5784 (+31)
- спеціальна техніка ‒ 345 (+6)
Остаточні дані уточнюються.
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