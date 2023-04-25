Освенцим в цвете

Гибель более миллиона человек в лагере смерти Освенцим (Аушвиц-Биркенау) — чудовищная страница истории XX века. Удивительно, с каким хладнокровием и педантичностью нацисты документировали то, что там происходило. Эти снимки были сделаны в 1944 году неизвестным офицером СС, а недавно попали в руки художника-колориста. Цветные кадры стирают разницу во времени…



Целые семьи — мужчины, женщины, дети — выстраиваются в очереди аккуратными рядами по пять человек и ждут вердикта — жить им или умереть. Поток прибывающих поездов не иссякает, и из каждого выходят люди с желтыми звездами на одежде. Некоторых сразу «отбраковывают», чтобы направить в газовые камеры.

Остальные считаются подходящими для физической работы — их посылают на санобработку, а затем в трудовой лагерь, где практически всех в конечном итоге ждет смерть. Мы много раз слышали об этом с самого детства, но все-таки каждый раз этот кошмар просто не укладывается в голове.

Недавно представленные здесь фотографии были впервые отредактированы в цвете.

Все эти снимки хранились в одном альбоме, а всего в нем было 193 фотографии на 56 страницах. Альбом случайно нашла 18-летняя Лили Якоб, чудом выжившая узница лагеря. Вначале Лили и ее семью (они жили в небольшом городке Билке в Венгрии) нацисты отправили в гетто в Карпатах, а в мае 1944 года посадили на поезд до Аушвица. Родителей Лили и ее пятерых братьев сразу же отправили в газовые камеры. Девушку же отобрали для работы в трудовом лагере Миттельбау-Дора (подразделение Бухенвальда) в Германии, где заключенные помогали изготавливать ракеты «Фау-2».

Лили Якоб — одна из этих девушек с обритыми головами, стоит в центре в первом ряду. Лили заболела тифом — это случилось уже перед самым освобождением лагеря. В день освобождения ее госпитализировали в бывшую казарму эсэсовцев. И в шкафу, под пижамой какого-то немецкого офицера, она нашла этот фотоальбом. Перелистывая страницы, Лили увидела в альбоме фотографию двух своих братьев — 8-летнего Израиля и 10-летнего Зелига.

Выступая 20 лет спустя на Франкфуртском процессе, который проводился между 1963 и 1965 годами с единственной целью обвинить 22 нацистов, которые служили в Аушвице, она сказала: «Я узнала фотографию раввина, который женил моих родителей. И пока я листала страницы, я нашла там своих дедушку и бабушку, моего двоюродного брата, даже себя». Лили забрала этот альбом с собой в Билке, куда вернулась после войны. Она каждый день ходила на железнодорожную станцию: все надеялась, что кто-то из ее родных выжил и вернется домой. Но ни один из них так и не вернулся.

Братья Лили — Израиль и Зелиг. Они погибли в Аушвице сразу же по прибытии, вместе с родителями и еще тремя братьями. Позже Лили Якоб вышла замуж и переехала с мужем в Майами (США), чтобы начать новую жизнь вдали от ужасов, которые она испытала, и проблем послевоенной Европы. Но известие о том, что у нее в распоряжении есть такой фотоальбом, скоро распространилось среди оставшихся в живых узников Аушвица. Многие продолжали искать своих пропавших родственников и до последнего отказывались верить в то, что больше никогда их не увидят. В поисках ответов эти люди со всех концов земного шара приезжали к Лили Якоб, чтобы посмотреть фотографии из альбома — вдруг они найдут там своих? Если вдруг кто-то действительно узнавал члена семьи, Лили отдавала ему этот снимок.

В 1980 году французский адвокат и историк, известный охотник за нацистами Серж Кларсфельд убедил Лили отдать альбом на хранение в израильский Центр памяти жертв Холокоста Яд ва-Шем. Лили Якоб умерла в 1999 году. Фотографии из найденного ею альбома Аушвица теперь увековечены в цвете.