NYT: Украина готовит 12 бригад для контрнаступления

Украина готовит 12 бригад, чтобы начать контрнаступление против российских войск.

Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на утекшие в интернет секретные документы Пентагона.

«Украина готовится начать контрнаступление против российских войск уже в следующем месяце,» – говорится в статье.

Согласно обнародованным документам Пентагона, ожидается, что 12 украинских боевых бригад численностью около четырех тысяч солдат в каждой будут готовы к концу апреля, пишет газета.

Как отмечает The New York Times, ожидается, что операция развернется на южном направлении, в том числе вдоль побережья Азовского моря.