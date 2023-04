Politico: Білий дім обговорює план «припинення вогню» на випадок невдалого контрнаступу України » NYT: Украина готовит 12 бригад для контрнаступления Как отмечает The New York Times, ожидается, что операция развернется на южном направлении Украина готовит 12 бригад, чтобы начать контрнаступление против российских войск. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на утекшие в интернет секретные документы Пентагона. «Украина готовится начать контрнаступление против российских войск уже в следующем месяце,» – говорится в статье. Согласно обнародованным документам Пентагона, ожидается, что 12 украинских боевых бригад численностью около четырех тысяч солдат в каждой будут готовы к концу апреля, пишет газета. Как отмечает The New York Times, ожидается, что операция развернется на южном направлении, в том числе вдоль побережья Азовского моря.