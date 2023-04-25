Іран за пів року переправив Росії кораблями 300 тисяч артснарядів і мільйон боєприпасів

Російські кораблі переправляють через Каспійське море велику кількість іранських артилерійських снарядів та інших боєприпасів для поповнення військ РФ, що воюють в Україні, створюючи все більшу проблему для США та їхніх союзників, які намагаються зірвати співпрацю між Москвою і Тегераном — «The Wall Street Journal» із посиланням на близькосхідних чиновники

За останні шість місяців вантажні кораблі перевезли з Ірану до Росії понад 300 000 артилерійських снарядів і мільйон боєприпасів, згідно із заявами чиновників і документами, з якими ознайомився «The Wall Street Journal».

За словами людей, знайомих з цим питанням, розвіддані про ці поставки були передані США.

Офіційні особи на Близькому Сході заявили, що остання партія зброї, про яку відомо, що вона перетнула Каспійське море до Росії, вийшла з Ірану на початку березня на борту 460-футового російського вантажного судна «Расул Гамзатов». Судно перевозило 1000 контейнерів з 2000 артилерійських снарядів, про що раніше не повідомлялося.

Про деякі інші поставки з Ірану до Росії раніше повідомляв телеканал «Sky News».

Загальнодоступні судноплавні дані показують, що «Расул Гамзатов» вийшов із іранського порту Бандар-Амірабад 8 березня і прибув до Астрахані в Росії за 6 днів. Судно повернулося до Ірану наприкінці березня і знову вирушило до Росії, пробувши в порту лише день.