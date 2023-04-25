Гутерриш подверг критике развязанную Россией войну против Украины

В понедельник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил в ходе встречи, проходившей под председательством министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, что вторжение России в Украину «причиняет огромные страдания и разрушения стране и ее народу» и усугубляет «глобальные экономические потрясения, вызванные пандемией COVID-19».

«Напряженность между крупными державами находится на историческом максимуме. Так же, как и риски возникновения конфликта в результате неправильных действий или просчетов», – сказал Гутерриш, сидя рядом с Лавровым во время заседания Совета Безопасности ООН.

Лавров председательствовал на заседании, посвященном «эффективной многосторонности и защите принципов устава ООН», поскольку в апреле Россия в порядке ротации председательствует в Совбезе.

Напомним, что ООН стремится сохранить соглашение, позволяющее безопасный экспорт украинского зерна через Черное море, срок действия которого может истечь 18 мая. В связи с этим Гутерриш продолжать реализацию сделки и связанного с ней договора, согласно которому ООН обязалась содействовать российскому экспорту зерна и удобрений.

«Такое сотрудничество необходимо для обеспечения большей безопасности и процветания для всех», – сказал он.

Посол США Линда Томас-Гринфилд пришла на заседание в сопровождении Элизабет Уилан, сестры Пола Уилана – американца, осужденного в России по обвинению в шпионаже в 2020 году.

США присвоили Уилану статус несправедливо задержанного.

«Соединенные Штаты сделали предложение об освобождении Пола, и мы призываем Россию действовать в соответствии с этим предложением», – сказала Томас-Гринфилд журналистам перед началом заседания.