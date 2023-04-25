Байден официально объявит о намерении участвовать в выборах 2024 года

Президент США Джо Байден официально во вторник объявит о своих намерениях добиваться переизбрания в 2024 году и попросит избирателей дать ему больше времени, чтобы он мог «закончить работу», которую он начал, когда вступил в должность.

Он также попросит американцев отбросить опасения по поводу продления полномочий самого пожилого президента страны еще на четыре года.

Президент планирует объявить о своих планах в видеообращении, которое будет распространено во вторник утром, сообщили в Белом доме.

Байден, которому к концу предполагаемого второго срока будет 86 лет, делает ставку на то, что его законодательные достижения в первый срок и более чем 50-летний опыт работы в Вашингтоне будут иметь большее значение, чем его возраст.

У него нет серьезных соперников внутри Демократической партии, но ему предстоит тяжелая борьба за сохранение президентского кресла в условиях серьезного раскола в стране.

Заявление будет сделано в четвертую годовщину аналогичного объявления о вступлении Байдена в борьбу за Белый дом в 2019 году.

Тогда он пообещал исцелить «душу страны» на фоне турбулентного президентства Дональда Трампа, но эта цель так и не была достигнута.

Политическое положение Байдена в его партии стабилизировалось после того, как на прошлогодних промежуточных выборах в Конгресс демократы показали более высокие результаты, чем ожидалось.

У республиканцев фаворитом на номинацию является 76-летний Трамп, что создает возможность исторического продолжения бурной кампании 2020 года.

Однако Трамп столкнулся с серьезными препятствиями, включая тот факт, что он стал первым бывшим президентом, против которого выдвинуты уголовные обвинения.