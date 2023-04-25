Є ознаки того, що війна в Україні може закінчитися певним компромісом, а не остаточним врегулюванням, — Качинський

Голова керівної партії Польщі «Право і справедливість» Ярослав Качинський заявив про ознаки того, що війна в Україні може закінчитися певним компромісом, а не остаточним врегулюванням.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

«Сьогодні ми не знаємо, чим може закінчитися війна в Україні. Є ознаки того, що вона може закінчитися певним компромісом, а не остаточним врегулюванням, а це, на жаль, означатиме, що незабаром можуть з’явитися нові небезпеки. Ми не бажаємо такого рішення», – сказав Качинський.

Польща повністю підтримує українців у їхній вимозі звільнити всю свою територію, «але не все залежить від нас», додав лідер «ПіС».

Качинський зазначив, що війна в Україні вказує на те, що «армія сьогодні повинна бути адекватно чисельною і водночас адекватно озброєною». «У різних аспектах, як з точки зору вогневих можливостей, здатності відбити повітряну атаку, так і – це особливо важливо сьогодні на українському фронті – наступальних можливостей», – підкреслив він.