ЗСУ за добу знищили 660 російських військових, 11 дронів і 8 танків

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Від 24 лютого 2022 року до 24 квітня 2023 року РФ втратила в Україні:
- особового складу – близько 187 080 (+660) осіб
- танків – 3683 (+8) од
- бойових броньованих машин – 7139 (+8)
- артилерійських систем – 2849 (+12)
- РСЗВ – 539 (+0) од.
- засобів ППО – 289 (+0)
- літаків – 308 (+0)
- гелікоптерів – 294 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2413 (+11)
- крилатих ракет – 911 (+0)
- кораблів / катерів – 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5753 (+23) од,
- спеціальної техніки – 339 (+0).
Остаточні дані уточнюються.
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