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ЗСУ за добу знищили 660 російських військових, 11 дронів і 8 танків

Знищена техніка
Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні в Україні щонайменше 187 тисяч військових, 3683 танки, 2413 безпілотників та 7139 бронемашин

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Від 24 лютого 2022 року до 24 квітня 2023 року РФ втратила в Україні:

  • особового складу – близько 187 080 (+660) осіб
  • танків – 3683 (+8) од
  • бойових броньованих машин – 7139 (+8)
  • артилерійських систем – 2849 (+12)
  • РСЗВ – 539 (+0) од.
  • засобів ППО – 289 (+0)
  • літаків – 308 (+0)
  • гелікоптерів – 294 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2413 (+11)
  • крилатих ракет – 911 (+0)
  • кораблів / катерів – 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5753 (+23) од,
  • спеціальної техніки – 339 (+0).

Остаточні дані уточнюються.

24 апреля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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