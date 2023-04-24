Зеленський пояснив, чому Україні важливо не втратити Бахмут Україна надихнеться Арлінгтонським кладовищем у США при створенні меморіалу в Києві » ЗСУ за добу знищили 660 російських військових, 11 дронів і 8 танків Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні в Україні щонайменше 187 тисяч військових, 3683 танки, 2413 безпілотників та 7139 бронемашин Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Від 24 лютого 2022 року до 24 квітня 2023 року РФ втратила в Україні: особового складу – близько 187 080 (+660) осіб

танків – 3683 (+8) од

бойових броньованих машин – 7139 (+8)

артилерійських систем – 2849 (+12)

РСЗВ – 539 (+0) од.

засобів ППО – 289 (+0)

літаків – 308 (+0)

гелікоптерів – 294 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2413 (+11)

крилатих ракет – 911 (+0)

кораблів / катерів – 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5753 (+23) од,

спеціальної техніки – 339 (+0). Остаточні дані уточнюються.