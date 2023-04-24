Зеленський пояснив, чому Україні важливо не втратити Бахмут

Про це розповів в Al Arabiya Зеленський.

Попри те, що деякі аналітики кажуть, що Бахмут має невелике стратегічне значення, Зеленський заявив, що Україна не відмовиться від міста.

«Ми не можемо відмовитися від Бахмута, тому що це (допоможе, — ред.) розширити фронт бойових дій і дасть російським силам і Вагнеру шанси захопити більше наших земель», – каже президент України й додає, що якщо РФ захопить місто, це може стати плацдармом для наступу на Краматорськ і Слов’янськ.

Зеленський вважає, що президент Росії Володимир Путін бореться за своє життя в Україні, а не за свою країну.

«Правда в тому, що Росія не зупиниться на Україні, і це зрозуміло всім», – сказав очільник країни. Він переконаний, що нині Україна може зупинити РФ.

Ситуацію в Україні складна, але Зеленський наголосив, що ми боремося та стаємо сильнішими.

«Сподіваємося та віримо, що щоденними здобутками ми близькі до перемоги», – наголосив президент.

Українці віддані поверненню тимчасово окупованих земель і розвитку країни.

Крім того, Зеленський анонсував підготовку до контрнаступу, водночас применшуючи вплив витоку документів США на це.

«Наша армія готується, і ми робимо все можливе для того, щоб зробити її сильнішою», – додав очільник країни.