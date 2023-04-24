Ядерного удару після заходу ЗСУ в Крим не буде – Буданов

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов вважає, що Росія не завдасть ядерного удару, коли українські захисники зайдуть в окупований Крим.

Про це Буданов повыдомив в інтерв’ю РБК-Україна

На питання, чи не буде ядерного удару у разі, якщо ЗСУ зайдуть в Крим, Буданов відповів: «Не буде».

На його думку, російська пропаганда висвітлить втрату Криму як «вимушений крок» – так само, як під час деокупації Херсона.

«Болісно це визнавати, але треба сказати: їхня пропагандистська машина під час втрати Херсона максимально ефективно себе показала. Вони показали втрату Херсона – а це був найбільший здобуток так званої «спеціальної воєнної операції» – просто як буденну справу. Причому вивернули це так, що це в принципі ще й гарна річ була для них.

Тобто вони вже все напрацювали. Моделі по тому, як висвічувати новини під час подій у Криму – всі вони вже є, вони нам чудово відомі. Повірте, вони спрацюють на їх суспільство.

І тут буде вимушений крок і взагалі майже щастя. Повірте, там пропагандистська машина працює як взірець, це реально взірець. Вони так «оболванюють» своє населення, як ніхто у світі не може».