Віцеспікерка парламенту Угорщини: Україні треба дозвіл Росії, щоб вступити в НАТО

Віцеспікерка парламенту Угорщини Дора Дуро заявила, що вступ України до НАТО без великих безпекових ризиків можливий лише за умови, що такий крок схвалить Росія у форматі угоди.

Про це Дуро, представниця крайньої правої угорської партії «Наша Батьківщина», заявила в інтерв’ю «Известиям», повідомляє «Європейська правда».

Дуро сказала, що «ми не бачимо жодних обставин, які б дозволили нам підтримати розширення НАТО за рахунок України».

«Доки кордони України оспорюються і триває збройний конфлікт, навіть власні правила НАТО виключають приєднання Києва до Альянсу», – заявила вона.

Потім вона висунула умову вступу України до НАТО, якою, за її словами, має бути згода Росії.

«Без ризику початку війни вступ України можливий лише в тому випадку, якщо Росія схвалить це у вигляді певної угоди», – заявила представниця угорського парламенту.

У цьому контексті Дуро також розкритикувала Київ за начебто «утиски» національних меншин.