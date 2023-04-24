Україна надихнеться Арлінгтонським кладовищем у США при створенні меморіалу в Києві

Україна надихнеться досвідом Арлінгтонського національного кладовища у США для створення військового меморіального кладовища в Києві — міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна в інтерв’ю CNN під час візиту до США

Видання зазначає, що для Лапутіної візит до Арлінгтонського національного кладовища став глибоко зворушливим досвідом.

«Я дуже оцінила це неймовірне вшанування пам’яті й повагу до людей, які захищали вашу країну», — сказала міністр.

За її словами, Україна планує черпати натхнення в Арлінгтоні, коли працює над створенням власної версії меморіалу і військового кладовища в Києві.

«Це буде меморіал не тільки для тих людей, які будуть там поховані з боїв російсько-української війни, для героїв, але також це буде меморіал для всіх захисників нашої країни, коли Україна боролася за незалежність у різні історичні періоди».

За словами Лапутіної, очікується, що до кінця війни в Україні буде близько чотирьох мільйонів ветеранів та членів їхніх сімей.