У Станиці Луганській сталася перестрілка між військовими РФ і «вагнерівцями»

Генштаб ЗСУ повідомив про бійку та перестрілку між російськими військовими та найманцями ПВК «Вагнер» в окупованій Станиці Луганській — зведення Генштабу ЗСУ

«Не маючи значущих досягнень на полі бою, військовослужбовці ЗС РФ та представники ПВК «Вагнер» все частіше намагаються відшукати винних у цьому. Відповідальність за власні тактичні прорахунки та допущені втрати перекладають один на одного.

В результаті, нещодавно у населеному пункті Станиця Луганська Луганської області відбулася бійка між військовослужбовцями ЗС РФ та найманцями ПВК «Вагнер», яка переросла у перестрілку. Внаслідок конфлікту є загиблі з обох сторін».

Генштаб також повідомляє, що в населеному пункті Містки Луганської області загарбники облаштували місцеву школу під військовий шпиталь.

«Там перебуває велика кількість поранених росіян. Крім того, у всіх медичних закладах окупантів існує великий дефіцит медикаментів та перев’язувальних матеріалів», – йдеться у зведенні.