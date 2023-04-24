У Повітряних силах заявили, що засоби ППО не можуть покрити всю територію України

Про це заявив речник Командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат під час телемарафону.

«Ми в таких реаліях, що не можемо зараз покрити всю територію країни засобами ППО. Patriot надходять, але і С-300, і «Буки» теж не довговічні. Треба розуміти, що ця техніка теж на межі можливостей. Ми поступово йдемо шляхом заміни радянського парку техніки ЗРК, а мобільно-вогневі групи — це те що вдалося зробити і вдається нарощувати. Навіть радіотехнічна бригада, яка призначена більше відстежувати повітряний простір, минулого разу знищила із 10 БПЛА половину і саме вночі», — сказав він.

Він зазначив, що озброєння, яке застосовується проти України, як не крути, все новітнє, навіть якщо використовуються якісь примітивні засоби.

«Все одно ніде такої практики у світі немає. Тому українські захисники і наше виробництво, яке нарощує оберти, пристосовується до реалій сучасної війни, і виготовляють новітні засоби. Це навіть банальні квадрокоптери, з яких скидають ті ж самі гранати, — це теж винахід цієї війни», — додав Ігнат.