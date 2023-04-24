Російське військове керівництво планує захопити Бахмут до початку українського контрнаступу, — ISW

Про це інформує Інститут вивчення війни (ISW).

«Нинішня російська модель зобов’язань навколо Бахмута свідчить про те, що російське військове керівництво все частіше приділяє першочергову увагу завершенню захоплення міста до початку українського контрнаступу, якщо це можливо», — йдеться у звіті.

Повідомляється, що ПВК Вагнера продовжує зазнавати великих втрат. Також припускається завершення захоплення міста.

Аби підтримати просування вагнерівців у Бахмуті, міністерство оборони РФ залучило з’єднання ПДВ для повного зосередження вагнерівців на міських боях.

«Підрозділи ПДВ під Бахмутом, ймовірно, більш віддалені від прямих, дуже виснажливих міських боїв, ніж частини Вагнера, і, таким чином вийдуть з боїв за Бахмут в значно кращій формі, ніж найманці ПВК», — пише відомство.

В Інституті пишуть, що під Бахмутом помічений добровольчий загін «Лістан», що входить до складу з’єднання «Донський козак».

Аналітики зазначили, деякі нерегулярні формування Росії також діють під Бахмутом, хоча вони більш обмежені в можливостях, ніж Вагнер.

Російські війська ведуть активні наступальні операції на п’яти напрямках — Куп’янськ, Луганськ, Бахмут, Авдіївка — Донецьк та західна Донецька/східне Запоріжжя. А також переважно проводять оборонні операції у районі західної Запорізької та Херсонської областей.

«Сили, які зараз беруть участь як у наступальних, так і в оборонних операціях в Україні, є як регулярними (доктринально узгодженими на основі російських довоєнних підрозділів), так і нерегулярними (нестандартними та недоктринальними) силами, і дуже ймовірно, що більшість російських елементів по всій Україні значно нижчі за повну чисельність через втрати, понесені на попередніх етапах війни. У цій доповіді йтиметься про «елементи» певних частин і з’єднань, розгорнутих на певних напрямках, але не слід вважати, що будь-які з цих частин чи з’єднань діють у повному складі», — додати у звіті.