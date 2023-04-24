РФ підтягла під Авдіївку танкову бригаду і може використати її для штурму

Російські війська перекинули в район Авдіївки танкову бригаду. Ворог може посилитися нею задля штурму.

Про це заявив керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський в ефірі телемарафону.

За його словами, на Авдіївському напрямку противник фактично повернувся до тої чисельності обстрілів, яка була в лютому.

«З’явилась інформація про переміщення танкової бригади в район Авдіївки. Напевне, слід очікувати найближчим часом, що ворог дану техніку використає, оскільки останні дві доби ворог штурмував позиції без застосування техніки», — каже Дмитрашківський.

На його думку, можливо, ця техніка якраз прийшла для того, щоб посилити підрозділи.

«Тому, що без бронетехніки штурмові дії взагалі не мають сенсу, це просто знищення особового складу», — пояснив Дмитрашківський.