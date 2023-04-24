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Президент України ще остаточно не підтверджував участі в саміті НАТО у Вільнюсі

Президент України ще остаточно не підтверджував участі в саміті НАТО у Вільнюсі - Стефанішина

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявляє, що президент України Володимир Зеленський поки що остаточно не підтверджував участь у майбутньому саміті НАТО у Вільнюсі в липні.

«Президент іще не підтверджував остаточно участь у Вільнюському саміті. Ми працюємо над його підготовкою», — сказала Стефанішина в ефірі національного телемарафону в понеділок удень.

Як повідомлялося, 21 квітня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після візиту до Києва повідомив, що президент України Володимир Зеленський прийняв його запрошення відвідати майбутній саміт альянсу в липні.

24 апреля, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Украина

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