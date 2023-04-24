Німецький генерал закликав до швидкої передачі Україні винищувачів F-16

Німецький генерал у відставці Ерхард Бюлер стверджує, що Україна потребує не тільки засобів протиповітряної оборони, а й західних винищувачів.

Про це, як пише «Європейська правда», повідомляє Bild.

Колишній командувач сил НАТО у Косово покладає на німецький уряд незадовільну ситуацію з оснащенням Збройних сил України.

За його словами, у боротьбі з російськими окупантами їм не вистачало боєприпасів і бронетехніки, бойових танків і бронетранспортерів – у тому числі й тому, що «федеральний уряд прийняв рішення дуже пізно».

«Він не дозволив підготувати варіанти дій, також багатонаціональних, щоб ви сіли і обговорили їх: А що, якщо нам доведеться відправити танки в найкоротші терміни? Ось чому зараз обладнання не вистачає» – сказав Бюлер про дії німецького уряду.

Бюлер закликає до значно швидшого надання західної військової допомоги Україні – зокрема, бойових літаків.

«Україна потребуєбільше боєприпасів для протиповітряної оборони, а також бойових літаків» – сказав він, маючи на увазі не німецькі літаки, «а американські F-16, яких у світі дуже багато». На ринку також достатньо запчастин для них.