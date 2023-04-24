Надводні безпілотники атакували Севастополь

Так званий «губернатор Севастополя» Михайло Развожаєв повідомив вночі 24 квітня, що Чорноморський флот РФ відбиває атаку надводних безпілотників на місто.

За словами Развожаєва, російські сили Протипідводно-диверсійного забезпечення збили один безпілотник, ще один – нібито вибухнув сам.

Так званий «губернатор» стверджує, що знешкодження безпілотників сталося на зовнішньому рейді, а тому жодні об’єкти у Севастополі не зазнали пошкоджень.

Російський Telegram-канал Astra також опублікував фото вибитих вікон у будинках у Севастополі.