Йдуть важкі бої у центрі Бахмута, ворог підступає з Алеї троянд

Про це він розповів в етері Еспресо.

«У Бахмуті дійсно дуже важка ситуація, саме біля Хромового йдуть тяжкі бої, бо противник хоче вийти там на трасу та перекрити її, але йому це не вдається. Постачання у місто є, можна заїжджати та виїжджати, тобто нема ніякого оточення з боку ворога, як деякі заявляють. Все контролюється, звичайно, важко, бо відбуваються постійні обстріли, є вогневий контроль, але повного логістичного обмеження немає. Йдуть дуже важкі бої у центрі міста, противник підступає з Алеї троянд. Також у центрі Бахмута на залізничних коліях та у районі залізничного вокзалу сконцентрувалася найгарячіша битва. Наші війська контролюють артилерією ту територію», — прокоментував співзасновник DeepState.

Роман Погорілий додав, що у DeepState бачать, як бігають російські військові, як пересуваються як ті таргани, українські захисники також все бачать і знищують ворога.

«Якщо дивитися масштабно по сходу, то плани російських загарбників на травень провалилися. Бо ті стратегічні точки, на які планував ворог вийти у травні, всі недосягнуті: Бахмут досі не взяли, до Авдіївки навіть не можуть підійти», — підсумував Погорілий.