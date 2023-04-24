Британська розвідка розповіла, навіщо РФ примусово роздає паспорти українцям в окупації

Примусова роздача російських паспортів українцям, які опинилися в окупації, є спробою «прив’язувати» ці території до Росії і демонструвати буцімто успіх вторгнення.

Як повідомляє «Європейська правда», про це йдеться у розвідувальному огляді міністерства оборони Британії про війну в Україні від 24 квітня.

Розвідка зазначає, що окупаційна влада майже точно примушує українців, які залишилися, отримувати російські паспорти. Як приклад, наводять заяву для мешканців Херсонщини, що їх «депортують», а майно конфіскують, якщо вони не погодяться на російське громадянство до 1 червня 2023 року.

«Росія використовує свої паспорти як інструмент «русифікації» окупованих територій – так само, як на Донеччині та Луганщині до повномасштабного вторгнення у 2022 році. Росія, скоріш за все, намагається інтегрувати окуповані території України у бюрократичну систему РФ, аби подавати вторгнення як успіх, особливо з наближенням президентських виборів 2024 року», – зазначають в огляді.