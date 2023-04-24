Україна надихнеться Арлінгтонським кладовищем у США при створенні меморіалу в Києві У Станиці Луганській сталася перестрілка між військовими РФ і «вагнерівцями» » Єврокомісія і 5 країн ЄС не досягли домовленості щодо агроімпорту з України Відеоконференція між віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом та представниками п’яти країн Центральної Європи щодо імпорту сільськогосподарських товарів з України завершилася без домовленостей. Про це, як пише «Європейська правда«, повідомляє RMF FM. Переговори з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Болгарією продовжаться у понеділок на рівні міністрів сільського господарства. Як з’ясувала брюссельська кореспондентка радіостанції, з боку Єврокомісії є готовність йти на поступки. Зокрема, ЄК готова розширити список товарів, на які поширюватиметься заборона на імпорт з України. «Прогрес є, і переговори рухаються в правильному напрямку», – повідомив один з учасників зустрічі. Поки що Єврокомісія погодилася лише на заборону імпорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику. Наразі ходять неофіційні розмови про те, що вона буде готова додати до списку обмежень інші продукти зі списку, представленого міністрами сільського господарства п’яти країн у п’ятницю, такі як яйця та м’ясо птиці.