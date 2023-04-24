Євродепутати закликали Францію видворити китайського посла

Євродепутати наголосили у своєму листі, що слова посла Китаю порушують міжнародне право і становлять загрозу безпеці європейських країн.

Парламентарі переконані, що Китай та будь-яка інша країна не мають права ставити під сумнів суверенітет інших держав.

«Зауваження посла спрямовані на підрив фундаментальних принципів, на яких засновані дипломатичні відносини. Суверенітет – це не дипломатична іграшка, а фундаментальний елемент міжнародних відносин, міжнародного права та Статуту Організації Об’єднаних Націй», – йдеться у листі депутатів до французького міністра.

Євродепутати також заявили, що демократичний світ має направити недвозначний сигнал авторитарним країнам у той час, коли в Європі вирує війна через агресію Росії проти територіальної цілісності України.