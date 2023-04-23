ЗСУ критично не вистачає контролю неба, щоб спинити росіян – The Times

Збройним силам настільки бракує зенітних засобів, що вони можуть втратити контроль над своїм небом на користь Росії, йдеться у секретних документах Пентагону, які вивчили ЗМІ — The Times

Журналісти поспілкувалися з українськими військовими, які зазначили, що Росія має технологію кращого захисту від ЗРК Stinger. За словами військового, ЗСУ запускають дві ракети та сподіваються, що друга влучить.

«Ми також використовували протитанкові ракети проти них, і це зупинило їх від відправки гелікоптерів далеко вглиб нашої території, тому що вони боялися, що їх підіб’ють.

Але тепер, коли росіяни знають, що у нас закінчуються боєприпаси, вони стають сміливішими. Кожного дня прибуває все більше гелікоптерів і літаків, і вони починають розуміти, що ми не можемо їх зупинити».

Зазначається, що надсекретні документи Пентагону виявили слабкі місця в українській армії і пролунали тривожним дзвіночком.