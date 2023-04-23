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За добу ЗСУ ліквідували 690 окупантів, 3 танки, 4 БПЛА та гелікоптер

Про це поінформував Генеральний штаб ЗСУ у фейсбуці.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.04.23 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 186 420 (+690) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 3675 (+3)
  • бойових броньованих машин ‒ 7131 (+1)
  • артилерійських систем – 2837 (+5)
  • РСЗВ  – 539 (+0) од.
  • засобів ППО ‒ 289 (+0)
  • літаків – 308 (+0)
  • гелікоптерів – 294 (+1)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2402 (+4)
  • крилатих ракет ‒ 911 (+0)
  • кораблів/катерів ‒ 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5730 (+12)
  • спеціальної техніки ‒ 339 (+2)

Дані уточнюються.

23 апреля, 2023 | Category: Новости, Россия, Украина

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