ISW: українські сили зайняли позиції на лівому березі Херсонщини Росія скасувала акцію «Безсмертний полк», бо боїться показати масштаб втрат – розвідка Британії » За добу ЗСУ ліквідували 690 окупантів, 3 танки, 4 БПЛА та гелікоптер Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні 186 420 військових, 3675 танків, 2402 безпілотники, 308 літаків та 294 гелікоптери Про це поінформував Генеральний штаб ЗСУ у фейсбуці. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.04.23 орієнтовно становили: особового складу ‒ близько 186 420 (+690) осіб ліквідовано

танків ‒ 3675 (+3)

бойових броньованих машин ‒ 7131 (+1)

артилерійських систем – 2837 (+5)

РСЗВ – 539 (+0) од.

засобів ППО ‒ 289 (+0)

літаків – 308 (+0)

гелікоптерів – 294 (+1)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2402 (+4)

крилатих ракет ‒ 911 (+0)

кораблів/катерів ‒ 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 5730 (+12)

спеціальної техніки ‒ 339 (+2) Дані уточнюються.