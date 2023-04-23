За добу ЗСУ ліквідували 690 окупантів, 3 танки, 4 БПЛА та гелікоптер

Про це поінформував Генеральний штаб ЗСУ у фейсбуці.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.04.23 орієнтовно становили:
- особового складу ‒ близько 186 420 (+690) осіб ліквідовано
- танків ‒ 3675 (+3)
- бойових броньованих машин ‒ 7131 (+1)
- артилерійських систем – 2837 (+5)
- РСЗВ – 539 (+0) од.
- засобів ППО ‒ 289 (+0)
- літаків – 308 (+0)
- гелікоптерів – 294 (+1)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2402 (+4)
- крилатих ракет ‒ 911 (+0)
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5730 (+12)
- спеціальної техніки ‒ 339 (+2)
Дані уточнюються.
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