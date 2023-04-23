Військовим Японії наказали готуватися до можливого удару балістичною ракетою КНДР

Про це пише NHK.

Міністр оборони Японії Хамада Ясукадзу наказав силам самооборони вжити заходів для підготовки до очікуваного запуску балістичної ракети Північною Кореєю. Зазначається, що його наказ став відповіддю на повідомлення північнокорейських ЗМІ в середу, в якому мовилося про те, що Пхеньян перебуває на завершальній стадії підготовки до запуску того, що він називає першим військовим супутником-шпигуном країни. Запуск може включати використання технології балістичних ракет.

«У 2012 і 2016 роках Північна Корея запускала балістичні ракети, які, за її словами, були супутниками. Ракети пролетіли над районами поблизу островів Сакісіма в південній японській префектурі Окінава…Якщо Північна Корея знову здійснить запуск балістичної ракети в порушення резолюцій Ради Безпеки ООН, це буде перший запуск з лютого 2016 року», — додали журналісти.