Уряд Латвії виділить 4 мільйони євро на організацію навчання латиській мові для українців

Уряд Латвії виділить фінансування у розмірі понад 4 мільйони євро, щоб забезпечити навчання українських біженців латиській мові.

Видання Delfi пише, що у 2023 році країна планує прийняти в Латвії 40 000 українських цивільних осіб, з яких 65% або 26 000 будуть дорослі.

“Цивільні особи України в Латвії хочуть все більше і більше залучатися до працевлаштування. Для забезпечення ширших можливостей для роботи, а також для сприяння соціально-економічній інтеграції людей у латвійське суспільство необхідне знання латиської мови”, – йдеться в повідомленні Мінкульту Латвії.

Метою програми є популяризація використання латиської мови серед громадян України шляхом надання безоплатних уроків латиської мови, починаючи з рівня володіння мовою А1, для повнолітніх громадян України, зокрема неповнолітніх громадян України із середньою освітою, в усіх регіонах Латвії та незалежно від тривалості перебування в країні.

Це державне фінансування призначене для організації курсів латиської мови до 31 грудня 2023 року. На реалізацію проєктів програми, адміністрованої Фондом інтеграції суспільства (SIF), виділили 3 990 400 євро, а на адміністрування програми – ще 39 436 євро.