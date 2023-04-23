Україна почала будувати систему захисту критичної інфраструктури відповідно до найкращих світових практик та чинних вимог європейського законодавства.

“Україна вивчає директиви ЄС NIS 2 (EU 2022/2555) та RCE (EU 2022/2557) щодо захисту критичної інфраструктури та співпрацює з країнами, які вже розпочали їхнє впровадження”, – йдеться в повідомленні Держспецзв’язку .

Зазначається, що Україна плідно співпрацює з Американською агенцією з кібербезпеки та захисту критичної інфраструктури (CISA), яка має провідний досвід у питаннях захисту об’єктів критичної інфраструктури (ОКІ). Держспецзв’язку та CISA уклали меморандум про співпрацю, вже були проведені навчання відповідно до методики CISA.

Держспецзв’язку, як уповноважений орган у сфері захисту критичної інфраструктури України, нині напрацьовує необхідну нормативно-правову базу. В Україні створили секторальні переліки об’єктів критичної інфраструктури. Незабаром мають ухвалити постанову КМУ про затвердження порядку ведення Реєстру критичної інфраструктури. Поява реєстру стане важливим кроком для координації захисту ОКІ.

У відомстві повідомили, що реєстр міститиме інформацію про реєстраційний номер ОКІ, оператора та форму власності, країну реєстрації, КВЕД основної діяльності, кінцевого бенефіціарного власника / контролера та інше. Відповідальними за категоризацію об’єктів критичної інфраструктури та потрапляння інформації до Реєстру об’єктів критичної інфраструктури є секторальні органи разом з операторами об’єктів критичної інфраструктури.

Також зазначається, що відповідати за захист об’єктів критичної інфраструктури будуть безпосередньо її оператори. Функціональні органи беруть участь у реагуванні на кризові ситуації, пов’язані із гарантуванням безпеки та стійкості критичної інфраструктури. Наприклад, ЗСУ – від ракетних обстрілів, СБУ – проти диверсій, Держспецзв’язку – проти кібератак.