У Мелітополі в депо підірвали локомотив, яким окупанти возили особовий склад та боєприпаси

Вранці 22 квітня в тимчасово окупованому Мелітополі на території локомотивного депо стався вибух, в результаті якого було знищено тепловоз, який загарбники використовували для трансортування боєприпасів та особового складу.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

“Сьогодні о 7.45 був черговий вибух у нашому тимчасово окупованому Мелітополі. Він був одиночний, вибухнуло знову біля мелітопольського депо. За останні три тижні біля мелітопольського депо вибухало щонайменше тричі”, – розповів він в ефірі телемарафону.

Федоров зазначив, що останнім часом окупанти доставляли вантажі до Мелітополя дизельними потягами. “За попередньою інформацією, саме один з “дизелів” тепер не зможе доставляти ні боєприпаси, ні людський ресурс. В черговий раз логістичний ресурс для рашистів став ще складнішим”, – сказав він.

Згодом у Telegram Федоров уточнив, що в мелітопольському депо вибухнув наповнений паливом тепловоз.

“Мінус наповнений паливом тепловоз, який вранці раптово вибухнув у районі депо, під носом озброєної охорони. Кажуть добре палав: гасили-гасили, та не врятували”, – зазначив мер.

Призначений Росією гауляйтер Запорізької області Євген Балицький підтвердив інформацію про вибух у мелітопольському депо.

“Сьогодні о 07:45 стався підрив на території Мелітопольського локомотивного депо, на території цивільного об’єкта”, – написав він, поклавши відповідальність на українських диверсантів.