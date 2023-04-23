Росія скасувала акцію «Безсмертний полк», бо боїться показати масштаб втрат – розвідка Британії

Російська влада скасувала акцію «Безсмертний полк», швидше за все, щоб не підкреслювати масштаб своїх втрат у війні в Україні.

Про це, як пише «Європейська правда», йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії у суботу.

Згідно з оглядом, Росія намагається зберегти послідовність основного наративу, який вона використовує для виправдання війни в Україні. Мовляв, що її вторгнення є аналогом радянського досвіду Другої світової війни.

18 квітня 2023 року російські державні ЗМІ оголосили про скасування цьогорічної акції «Безсмертний полк» нібито з міркувань «безпеки», нагадає британська розвідка.

«Насправді влада, швидше за все, була стурбована тим, що учасники ходи підкреслили б масштаб нещодавніх російських втрат», – вважають у британському Міноборони.

Це сталося після того, як ватажок «вагнерівців» Євгеній Пригожин публічно поставив під сумнів, чи є в Україні «нацисти», що суперечить російському виправданню війни.

«Влада продовжує спроби об’єднати російську громадськість навколо поляризаційних міфів про 1940-ві роки», – констатує британська розвідка.