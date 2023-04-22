РФ почала використовувати новий тип «шахедів», — ISW Шоумен Ларрі Елдер висунув свою кандидатуру у президенти США від республіканців » ЗСУ знищили 680 російських військових, 4 танки, 4 засоби ППО та 4 бронемашини за добу війни Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні в Україні 185 730 військових, 3672 танки та 2398 безпілотники Про це у суботу, 22 квітня, інформує Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.04.23 орієнтовно становлять: особовий склад ‒ близько 185730 (+680) осіб ліквідовано,

танки ‒ 3672 (+4) од,

бойові броньовані машини ‒ 7130 (+4) од,

артилерійські системи – 2832 (+5) од,

РСЗВ – 539 (+0) од,

засоби ППО ‒ 289 (+4) од,

літаки – 308 (+0) од,

гелікоптери – 293 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2398 (+4),

крилаті ракети ‒ 911 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільна техніка та автоцистерни – 5718 (+5) од,

спеціальна техніка ‒ 337 (+3). Дані уточнюються.