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ЗСУ знищили 680 російських військових, 4 танки, 4 засоби ППО та 4 бронемашини за добу війни

Про це у суботу, 22 квітня, інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.04.23 орієнтовно становлять:

  • особовий склад ‒ близько 185730 (+680) осіб ліквідовано,
  • танки ‒ 3672 (+4) од,
  • бойові броньовані машини ‒ 7130 (+4) од,
  • артилерійські системи – 2832 (+5) од,
  • РСЗВ – 539 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 289 (+4) од,
  • літаки – 308 (+0) од,
  • гелікоптери – 293 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2398 (+4),
  • крилаті ракети ‒ 911 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 5718 (+5) од,
  • спеціальна техніка ‒ 337 (+3).

Дані уточнюються.

22 апреля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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