ЗСУ знищили 680 російських військових, 4 танки, 4 засоби ППО та 4 бронемашини за добу війни

Про це у суботу, 22 квітня, інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.04.23 орієнтовно становлять:
- особовий склад ‒ близько 185730 (+680) осіб ліквідовано,
- танки ‒ 3672 (+4) од,
- бойові броньовані машини ‒ 7130 (+4) од,
- артилерійські системи – 2832 (+5) од,
- РСЗВ – 539 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 289 (+4) од,
- літаки – 308 (+0) од,
- гелікоптери – 293 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2398 (+4),
- крилаті ракети ‒ 911 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільна техніка та автоцистерни – 5718 (+5) од,
- спеціальна техніка ‒ 337 (+3).
Дані уточнюються.
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