В Україні планують перевести школи на 12-річну систему освіти

Очільник Держслужби якості освіти Руслан Гурак заявив, що школи в Україні пропонують перевести на 12-річну систему освіти, за його словами це оптимальний варіант для розв’язання проблеми освітніх втрат.

Про це повідомляє видання “Укрінформ”.

Зазначається, що відповідно до реформи Нової української школи, середні навчальні заклади мали перевести на 12-річну систему у 2027 році. Проте, за словами Гурака, доцільніше це зробити у 2024-му, підготувавшись у такий спосіб до запровадження профільної старшої школи у 2027 році.

“Ми зможемо збалансувати освітню програму так, щоб врахувати всі пропущені заняття (через повітряні тривоги, відсутність електроенергії, відсутність інтернету), врахувати перехідний період на кожному рівні, і зможемо підготуватися до 2027 року — до повноцінного запровадження профільної старшої школи”, — наголосив посадовець.