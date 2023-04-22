Фігурант витоку секретних документів США «зливав» дані з початку повномасштабного нападу Росії » Стівен Кінг запропонував віддати його синю галочку у Twitter Фонду Сергія Притули Письменник Стівен Кінг виступив із пропозицією передати свою позначку про верифікацію у Twitter Благодійному фонду Сергія Притули Про це Кінг написав у Twitter. «Думаю, що Ілон Маск має віддати мою «синю галочку» на благодійність. Я рекомендую Фонд Притули…», – зазначив письменник. Сергій Притула відреагував на допис Кінга і подякував йому. «Наш фонд отримав дуже серйозну рекомендацію. Продовжуємо працювати заради нашої перемоги!» – написав він. Раніше стало відомо, що 20 квітня Twitter почав видаляти сині галочки верифікації з акаунтів користувачів, які не підписалися на Twitter Blue. Цей сервіс дає можливість користувачам за щомісячну підписку отримувати розширені можливості у соцмережі. Коштує підписка на Twitter Blue 8 доларів на місяць.