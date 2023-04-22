Стівен Кінг запропонував віддати його синю галочку у Twitter Фонду Сергія Притули

Про це Кінг написав у Twitter.
«Думаю, що Ілон Маск має віддати мою «синю галочку» на благодійність. Я рекомендую Фонд Притули…», – зазначив письменник.
Сергій Притула відреагував на допис Кінга і подякував йому.
«Наш фонд отримав дуже серйозну рекомендацію. Продовжуємо працювати заради нашої перемоги!» – написав він.
Раніше стало відомо, що 20 квітня Twitter почав видаляти сині галочки верифікації з акаунтів користувачів, які не підписалися на Twitter Blue. Цей сервіс дає можливість користувачам за щомісячну підписку отримувати розширені можливості у соцмережі. Коштує підписка на Twitter Blue 8 доларів на місяць.
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