РФ почала використовувати новий тип «шахедів», — ISW

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що окупанти вперше за 25 днів атакували Київ. Всього за 20 квітня росіяни випустили по території України 26 БПЛА, а 21 квітня — 12. В першому випадку українські сили ППО збили 21 дрон, а в другому — 8.

«Керівник Українського спільного координаційного прес-центру Південних сил Наталія Гуменюк 20 квітня заявила, що російські війська чекали прибуття нової партії безпілотників Shahed, щоб використовувати їх для подальших ударів, і зазначила, що використання Росією ракет також зменшилося», — пише ISW.

Ключові висновки: