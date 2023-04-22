РФ почала використовувати новий тип «шахедів», — ISW

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Зазначається, що окупанти вперше за 25 днів атакували Київ. Всього за 20 квітня росіяни випустили по території України 26 БПЛА, а 21 квітня — 12. В першому випадку українські сили ППО збили 21 дрон, а в другому — 8.
«Керівник Українського спільного координаційного прес-центру Південних сил Наталія Гуменюк 20 квітня заявила, що російські війська чекали прибуття нової партії безпілотників Shahed, щоб використовувати їх для подальших ударів, і зазначила, що використання Росією ракет також зменшилося», — пише ISW.
Ключові висновки:
- Російські війська третій день поспіль завдали ударів по Україні з нової партії безпілотників Shahed, вперше за 25 днів атакувавши на Київ.
- Командувач Балтійським флотом Росії адмірал Віктор Лійна прийняв командування Тихоокеанським флотом Росії після завершення російських навчань у Тихому океані.
- 20 квітня російський винищувач-бомбардувальник випадково вдарив по Бєлгороду.
- «Клуб розлючених патріотів» звинуватив власника групи «Вагнера» Євгена Пригожина в підтримці спроб заморозити війну в Україні.
- Президент Росії Володимир Путін підписав закон, спрямований на підтримку постійних зусиль Кремля створити умови для внутрішніх репресій і усунення чиновників, які потрапили в немилість.
- Російські війська вели обмежені наземні удари на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна.
- Російські війська продовжували просуватися до Бахмута та навколо нього, хоча російські війська і не завершили оточення міста.
- Російські війська продовжували наступальні дії на ділянці фронту Авдіївка-Донецьк і здійснили обмежений наземний удар на заході Донецької області.
- Російські джерела стверджували, що українські війська зайняли позиції на східному (лівому) березі Херсонської області.
- Суб’єкти федерації формують нові міжрегіональні добровольчі формування для підтримки поточних кампаній формування сил.
- Російська влада розширює матеріально-технічні можливості та заходи безпеки на Арабатській косі, щоб підготуватися до можливого українського контрнаступу.
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