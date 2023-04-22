Остін підтвердив: Abrams скоро вирушать у Німеччину для навчання українців

Очільник Міністерства оборони США Ллойд Остін підтвердив, що українські військові через кілька тижнів почнуть навчання в Німеччині на американських танках M1 Abrams, про що раніше повідомили ЗМІ.

Як передає кореспондент «Європейської правди«, відповідна заява Остіна пролунала за підсумками 11-го засідання Контактної групи з питань оборони України на авіабазі «Рамштайн» у Німеччині.

«Ми прискорили графік постачання M1 Abrams, щоб надати Україні більше бронетехніки в найближчі місяці. А машини, які українці використовуватимуть для тренувань, прибудуть сюди, до Німеччини, протягом наступних кількох тижнів», – заявив голова Пентагону.

За його словами, за останні кілька місяців Україна вже отримала від союзників «понад 230 танків, понад 1550 броньованих автомобілів, а також іншу техніку та боєприпаси для оснащення більш як дев’яти нових бронетанкових бригад».

«Усе це – величезний прогрес, і я впевнений, що обладнання й тренування, які його супроводжують, дозволять українським військам і надалі досягати успіху на полі бою», – наголосив Остін.