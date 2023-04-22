Німеччина висилає російських дипломатів

Про це мовиться в пресрелізі МЗС Росії.

Зазначається, що влада Німеччини ухвалила рішення про чергове масове вислання співробітників дипломатичних представництв Росії у ФРН.

«Рішуче засуджуємо ці дії Берліна, який продовжує демонстративно руйнувати весь масив російсько-німецьких відносин, включно з їхнім дипломатичним виміром. Показово, що німецька сторона, попри її неодноразові запевнення в небажанні афішувати цей сюжет, порушила їх, поінформувавши про свою витівку представників ЗМІ, які вона регулярно використовує для організації «контрольованих витоків» і дезінформаційних «вкидань», — заявили у відомстві.

Deutsche Welle із посиланням на заяву речника військово-повітряних сил ФРН агентству dpa пише , що 22 квітня з Москви до Берліна вилетів літак зі спеціальним дипломатичним дозволом. Російський Іл-96-300 приземлився в столиці Німеччини близько 9-ї ранку. А за даними Flightradar24, за три години літак покинув аеропорт Берліна і близько 15:30 за часом РФ очікується його посадка в московському «Внуково».

«Компетентне джерело підтвердило DW цю інформацію та зазначило, що йшлося не про звичайний пасажирський рейс, обслуговування якого належить до компетенції цивільного аеропорту BER», — ствердили журналісти й додали, що від початку повномасштабного вторгнення ЄС закрив свій повітряний простір для російських перевізників, тож «літак із РФ — непересічна подія».