Німеччина висилає російських дипломатів

Про це мовиться в пресрелізі МЗС Росії.
Зазначається, що влада Німеччини ухвалила рішення про чергове масове вислання співробітників дипломатичних представництв Росії у ФРН.
«Рішуче засуджуємо ці дії Берліна, який продовжує демонстративно руйнувати весь масив російсько-німецьких відносин, включно з їхнім дипломатичним виміром. Показово, що німецька сторона, попри її неодноразові запевнення в небажанні афішувати цей сюжет, порушила їх, поінформувавши про свою витівку представників ЗМІ, які вона регулярно використовує для організації «контрольованих витоків» і дезінформаційних «вкидань», — заявили у відомстві.
«Компетентне джерело підтвердило DW цю інформацію та зазначило, що йшлося не про звичайний пасажирський рейс, обслуговування якого належить до компетенції цивільного аеропорту BER», — ствердили журналісти й додали, що від початку повномасштабного вторгнення ЄС закрив свій повітряний простір для російських перевізників, тож «літак із РФ — непересічна подія».
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