Франція відмовилась надати Україні цифрові карти для знищення військових об’єктів РФ у Білорусі

Париж відмовився надати Києву цифрові карти Білорусі, які б дали можливість Україні за допомоги авіації та безпілотників знищувати російські військові цілі на території своєї північної сусідки.

Про це повідомляє французьке видання Le Monde.

За даними журналістів, українська влада запросила в Парижа цифрову мапу території Білорусі, що дало б змогу українським бойовим літакам або безпілотникам виконувати завдання на малій висоті. Проте Франція відмовила Україні.

Йдеться про карти, які називаються ЦДВМ (цифрові дані про висоту місцевості). У ній деталізовано рельєф місцевості, прораховано перешкоди, такі як лінії електропередачі або вітряні турбіни, а найважливіше– військову техніку, яка може виявитися небезпечною для пілота літака або БПЛА.

“Вони містять усі тактичні дані, необхідні для проникнення з дуже малої висоти, вночі або в умовах поганої видимості”, – пояснюється в статті.

За словами опитаного Le Monde експерта, карти, що створюються за допомогою супутників і постійно оновлюються, могли б допомогти Україні налаштувати безпілотники для завдання ударів по ворожих об’єктах у Білорусі.

“Щоб виправдати свою відмову, Париж стверджував, що його підтримка буде незмінною, поки йдеться про захист тільки української території, але що не може бути й мови про участь в операціях на іншій чужій території”, – йдеться в матеріалі.