ЗСУ знищили 630 російських військових, 8 дронів та 6 бронемашин за добу війни

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.04.23 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 185 050 (+630) осіб
- танків – 3668 (+1)
- бойових броньованих машин – 7126 (+6)
- артилерійських систем – 2827 (+2)
- РСЗВ – 539 (+0) од.
- засобів ППО – 285 (+0)
- літаків – 308 (+0)
- гелікоптерів – 293 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2394 (+8)
- крилатих ракет – 911 (+0)
- кораблів, катерів – 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5713 (+6)
- спеціальної техніки – 334 (+2)
Дані уточнюються.
В ніч на 21 квітня українським захисникам вдалося збити 8 із 10 безпілотників, які запустили російські військові по території нашої країни. А за 20 квітня Сили оборони уразили 5 пунктів управління та вдарили по місцях скупчення загарбників.
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