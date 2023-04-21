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ЗСУ знищили 630 російських військових, 8 дронів та 6 бронемашин за добу війни

втрати рф
Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні в Україні 185 050 військових, 3668 танків та 2394 безпілотники

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.04.23 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 185 050 (+630) осіб
  • танків – 3668 (+1)
  • бойових броньованих машин – 7126 (+6)
  • артилерійських систем – 2827 (+2)
  • РСЗВ – 539 (+0) од.
  • засобів ППО – 285 (+0)
  • літаків – 308 (+0)
  • гелікоптерів – 293 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2394 (+8)
  • крилатих ракет – 911 (+0)
  • кораблів, катерів – 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5713 (+6)
  • спеціальної техніки – 334 (+2)

Дані уточнюються.

В ніч на 21 квітня українським захисникам вдалося збити 8 із 10 безпілотників, які запустили російські військові по території нашої країни. А за 20 квітня Сили оборони уразили 5 пунктів управління та вдарили по місцях скупчення загарбників.

21 апреля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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