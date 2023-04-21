Загарбники використовують суходільний коридор, щоб підтягнути озброєння та поновити позиції на Кінбурнській косі

Про це в етері телемарафону повідомила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

«На Кінбурнській косі ворог намагається поновити свої позиції, підтягує озброєння, використовуючи суходільний коридор. І намагається атакувати, мститися місцевим мешканцям Очаківщини через те, що потерпає від ударів по їх позиціях», — сказала Гуменюк.

Вона зазначила, що за минулу добу росіяни двічі обстріляли Очаків. Його акваторія опинялася під ворожими ударами три рази. На думку Гуменюк, у такий спосіб загарбники намагаються атакувати виключно мирне населення.

«Посеред міста прилітають снаряди, знову ж таки під ударом рекреаційна зона. І все це говорить про те, що дійсно узбережжя є зоною небезпеки», — наголосила Гуменюк.

За її словами, розгортати курортний сезон на півдні наразі недоцільно. Так, військове командування вже зробило дуже багато зауважень місцевій владі. Воно акцентувало увагу на тих аспектах, у яких вбачає ризики на цьому напрямку.

«Поперед усього має бути безпековий компонент, це життя людей. Тому забезпечувати скупчення людей у тій зоні, яку ворог атакує, певно що недоречно. Саме такі рекомендації були надані місцевій владі, тому вважаємо, що вони приймуть виважене рішення», — підсумувала Гуменюк.