Витік секретних документів Пентагону: Україна планувала атаки на російські війська у Сирії

Головне управління розвідки МО України готувало таємні атаки по військах РФ та найманцям ПВК “Вагнер” у Сирії за участю курдських формувань, однак у грудні президент Володимир Зеленський наказав зупинити планування операції.

Про це, як повідомляє The Washington Post, свідчить витік секретних даних Пентагону.

За даними видання, метою відкриття нового поля бою за тисячі кілометрів від України мало бути завдання російській армії та групі “Вагнера”, яка активно діє в Сирії, витрат і втрат, що, ймовірно, змусило б Москву передислокувати свої ресурси з України.

Однак, згідно з документами, які потрапили у мережу, у грудні Зеленський наказав зупинити планування. На основі розвідувальних даних, зібраних станом на 23 січня, у документах детально викладено, як відбувалося планування і як така операція може відбутися, якщо Україна відновить її, – пише видання.

У документі з грифом HCS-P детально описано, як офіцери ГУР планували атаку. Сам очільник розвідки Кирило Буданов від коментарів відмовився.

При цьому зазначається, що українські військові розвідники віддавали перевагу завданню ударів по російських силах за допомогою безпілотників. Вони планували обмежити свої удари лише по “вагнерівцях”.

Видання також зауважує, що розглядалася можливість підготовки бійців Сирійських демократичних сил (SDF), військових сил контрольованого курдами автономного північного сходу Сирії, для завдання ударів по цілям РФ і проведення “невизначених заходів “прямої дії” разом з атаками з БПЛА”.

Водночас представник SDF Фархад Шамі у коментарі The Washington Post заявив, що “документи, про які ви говорите щодо наших сил, не є реальними”, а також, що сили SDF “ніколи не були стороною у російсько-українській війні”.

“Злитий” документ, пише WP, вказує на те, що Туреччина знала про планування, а турецькі чиновники “прагнули уникнути потенційного удару” та запропонували Україні здійснювати свої атаки з курдських районів, а не з північних і північно-західних районів, які утримуються іншими повстанськими групами, деякі з яких підтримуються Анкарою.

“До 29 грудня офіцери, схоже, з’ясували, що Зеленський зупинив їхні плани. Незрозуміло, чому Зеленський наказав ГУР припинити планування операцій, але в документі зазначається, що він міг зробити це з різних причин: тиск з боку США, обмеженість українських безпілотників або сумніви в тому, що атаки можуть бути успішними”, – йдеться у публікації.

При цьому, як наголошують у виданні, Київ навряд чи повернеться до цих планів, але якщо Україна все ж таки розпочне операцію, то атаки можуть “викликати російську відповідь, спрямовану проти інтересів США в регіоні, якщо підтримка операції буде приписуватися Штатам”.