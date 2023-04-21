Виталий Манский: «Мы, будучи молчаливыми свидетелями преступления, являемся соучастниками» ЗСУ знищили 630 російських військових, 8 дронів та 6 бронемашин за добу війни » В Авдіївці на Донеччині залишилося 1790 мешканців З Авдіївки на Донеччині 20 квітня евакуювалося семеро містян, іще 1790 людей залишаються в місті Про це розповів начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в етері Еспресо. «1790 мешканців, якщо не помиляюся (залишається в Авдіївці, — ред.). Учора, 20 квітня, семеро людей виїхали з міста», — наголосив він. За словами Віталія Барабаша, гуманітарної допомоги достатньо. Майже щодня містянам завозять продукти харчування, засоби гігієни, ліки. Начальник військової адміністрації зазначив, що в Авдіївці також є резерви гумдопомоги, утім зауважив, що з міста слід евакуюватися.