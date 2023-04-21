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В Авдіївці на Донеччині залишилося 1790 мешканців

Авдіївка
З Авдіївки на Донеччині 20 квітня евакуювалося семеро містян, іще 1790 людей залишаються в місті

Про це розповів начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в етері Еспресо.

«1790 мешканців, якщо не помиляюся (залишається в Авдіївці, — ред.). Учора, 20 квітня, семеро людей виїхали з міста», — наголосив він.

За словами Віталія Барабаша, гуманітарної допомоги достатньо. Майже щодня містянам завозять продукти харчування, засоби гігієни, ліки. Начальник військової адміністрації зазначив, що в Авдіївці також є резерви гумдопомоги, утім зауважив, що з міста слід евакуюватися.

21 апреля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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