У Сенаті США закликали визнати РФ державою-спонсором тероризму

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем закликав визнати Росію державою-спонсором тероризму.

Як пише «Європейська правда«, про це він заявив під час слухань у юридичному комітеті Сенату США щодо російської відповідальності за злочини в Україні, повідомляє Голос Америки.

На думку сенатора, визнання РФ державою-спонсором тероризму вплине на поведінку Китаю та застереже Пекін від співпраці з Москвою.

Грем зазначив, що вважає високою ймовірність надання Китаєм летальної допомоги Росії.

«І якщо вони це зроблять, я хотів би, щоб вони зіткнулися з санкціями, передбаченими за сприяння державі-спонсору тероризму. Ми маємо шанс стримати Китай, оголосивши Росію державою-спонсором тероризму», – сказав він.

Сенатор закликав Конгрес уникнути, на його думку, таких же помилок, як перед повномасштабним вторгненням Росії, коли «ми посилали росіянам невірні сигнали»

«Я не хочу надсилати невірний сигнал китайцям. Я хочу, щоб Китай знав, що згідно із законодавством США, Росія є державою-спонсором тероризму, і ви допомагаєте їм на свій страх і ризик», – підкреслив Грем.